Olay, Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halatin A. isimli sürücü, büyükbaş hayvan taşıdığı kamyonetin kasa kapağını kapattığı sırada, hayvanın aniden vurduğu kapak tekrar açılarak sürücünün üzerine düştü.

Kapağın altında kalan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.