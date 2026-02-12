TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenleme ile trafik cezalarında kapsamlı değişikliklere gidildi. Plakada tahrifat, hız ihlali ile alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma başta olmak üzere birçok kural ihlalinde para cezaları artırılırken, ehliyete el koyma ve trafikten men uygulamaları da genişletildi.

İŞTE YENİ TRAFİK CEZALARI

Plakasında bilerek değişiklik yaparak farklı okunmasına ya da okunamamasına neden olan sürücülere 140 bin TL para cezası verilecek, araç 30 gün trafikten menedilecek.

Yük taşımada kullanılan 3 bin 500 kg üzeri araçlar ile 17’den fazla yolcu kapasiteli taşıtlarda takograf, taksilerde ise taksimetre bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirildi.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını; 46-55 km/s aşanların ehliyetine 30 gün, 56-65 km/s aşanların ehliyetine 60 gün, 66 km/s ve üzeri aşanların ehliyetine 90 gün el konulacak.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin TL ceza uygulanacak.

Ambulans, itfaiye ve yangınla mücadele araçlarına yol vermeyenlere 46 bin TL ceza kesilecek, ehliyetleri 30 gün geri alınacak.

Trafikte birden fazla şerit değiştirenlere 90 bin lira para cezası verilecek.

Trafikte akrobatik hareketler yapan motorlu bisiklet ve motor sürücülerine 46 bin lira para cezası kesilecek, araçları menedilecek.

0.50 promilin üstünde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen para cezası 700 liradan 25 bin liraya yükseltildi.

Uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira para cezası verilecek, sürücü belgesi iptal edilecek.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı takip eden veya araçtan inen sürücülere 180 bin TL ceza, 60 gün ehliyet geri alma ve 30 gün trafikten men cezası verilecek.

Araçta çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültüye neden olan değişiklikler için sürücüye 16 bin TL ceza uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya neden olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak, iade için psikoteknik değerlendirme şartı aranacak.

Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin TL idari para cezası kesilecek.

Yarış yapan sürücülere 46 bin TL ceza verilecek, ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zorunlu haller dışında izin almadan olay yerinden ayrılanlara 1 ila 3 yıl hapis cezası verilecek.

Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yaya yollarında kullanılmasına 5 bin TL ceza uygulanacak.

Karlı ve buzlu havalarda kamyon, çekici ve otobüs sürücülerine kar zinciri bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirildi.

Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının yönetmelikteki şartlara uygun ve kamunun huzurunu bozmayacak şekilde kullanılması zorunlu olacak. Kurala uymayanlara 3 bin lira, uygun olmayan cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira para cezası uygulanacak; araçlar 30 gün trafikten menedilecek.

Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde polislerin uyarı ve işaretlerine rağmen "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.