Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Portekiz’de katıldığı Tarihi Kentler Birliği programı sırasında yayımladığı mesajla Bursaspor camiasına seslendi. Bozbey, kulübün yeniden ayağa kalktığını belirterek şampiyonluk hedefinin altını çizdi.

Başkan Enes Çelik ve yönetimine teşekkür eden Bozbey, kulübün geleceği için güçlü bir iletişim içinde olduklarını ve Bursaspor’un şehrin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu vurguladı.



"Biz şampiyon olacağız" mesajı

Bozbey, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hemşehrilerim, sevgili Bursasporlular, sevgili Bursalılar. Şu anda Tarihi Kentler Birliği programı ile ilgili Portekiz'deyim. Bursaspor şampiyon olacak. Yönetim kuruluna ve Enes Çelik’e yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Yarının Bursaspor’unu oluşturmak için sürekli bir araya geliyor, güçlü bir iletişim kuruyoruz. Bursaspor Bursa'nın marka değeri. Hedefimiz Süper Lig ve Avrupa. Biz şampiyon olacağız."

Mustafa Bozbey, tüm Bursalıların kulübe sahip çıkması gerektiğini belirterek birlik mesajı verirken, yeşil-beyazlı camiada oluşan sinerjinin başarıyı getireceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: İHA