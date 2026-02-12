Geçtiğimiz yıl Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) geçmesinin ardından Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan’da CHP’ye katılmıştı. Soydan diş ağrısı nedeniyle dün gittiği İnegöl Ağız ve Diş Hastanesi Acil Servisinde yaşadığı sıkıntıları “Yılan hikayesi gibi diş hikayesi” başlığı ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Soydan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Bir gece dişim ağrıdı İnegöl diş hastanesine gittim hekim acilde ilaç yazdı haftaya randevulu gel dedi gönderdi. Sistem Randevuyu 15 gün sonraya verdi.İlaçlar fayda etmiyor.5 gün sonra yine gece ve ben yine acildeyim tabi .

Hekim 'Çekilmesi lazım şimdi ben çekemem ağrı için Novalgine iğne yazayım. Devlet hastane acilinde vururlar.' dedi gönderdi.

Ya bu diş Hastanesi gece diş çekmiyorsa , ağrıyı kesmek için iğne yapamıyorsa niye acil var? niye acil hekimi var?

Dahası koskoca İnegöl'de gece yarısından sonra tek bir eczane nöbetçi onda da novalgine iğne yok.

Devlet hastane diyoloğu daha ilginç:

-Neyiniz var?

-Dişim ağrıyor.Novaljin iğne olmak istiyorum.

-Burası diş hastanesi değil.

-Biliyorum.Oraya gittim zaten.Bu iğneyi olmam lazımmış. Eczanede yok.Olsaydı da burada vurdurmak zorundaydım.

-Tamam başağrısı yazalım. Doktor görsün.

Doktorun yanına girdim.Durumu anlattım

'Reçete yazamam' dedi. 'Reçetem var.Eczanede iğne yok.Olsa da vuracak kimse yok' dedim.

'Novaljin değil de başka iğne yaptıralım bu alerjik 'dedi.

Benim alerjim yok.

Ne olur artık şu iğneyi vurun derken sabah ezanı okundu.

Novaljinden sonra rahatlayan ben sabah gidip özel bir klinikte çalışan diş hekimi yeğenime dişimi çektirdim.

Randevum mu? Gününü bekliyorum.Artık ağrıyan bir diş olmadığına göre gidince hekimle çay içer dertleşiriz.

Sorarsan sağlıkta bir numarayız.”

Kaynak: Haber Merkezi