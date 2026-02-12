Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Gökhan T. Yönetimindeki 16 JGA 91 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucu sürücü araçtan kendi imkanıyla çıktı. Olay yerine 112, Bölge Trafik ekipleri ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.