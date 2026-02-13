T.C.

BURSA

10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



Mahkememizin 23.12.2025 tarih, 2023/474 esas ve 2025/884 karar sayılı gerekçeli karar ile; Muttalim ve Semiha oğlu, 01.07.1975 Niksar doğumlu, sanık Mustafa AYGÜN hakkında 213 sayılı yasanın 359/b maddesi uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası, mahkememizin 2023/474 Esas sayılı asıl dava dosyası yönünden defter ve belge ibraz etmeme suçundan beraat, 213 sayılı yasanın 359/a-2 maddesi uyarınca 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık Mustafa AYGÜN'ün yokluğunda verilen karar yapılan tüm araştırmalara rağmen adresin meçhul kalması sebebiyle tebliğ edilemediğinden gerekçeli kararın ve katılan kurum vekili tarafından uyap sistemi üzerinden mahkememize sunulan istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli kararın ve katılan kurum vekiline tarafından sunulan istinaf dilekçesinin iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması, tebliğ tarihinden itibaren ise iki hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.