T.C. BURSA 17. İCRA DAİRESİ
2019/1336 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/1336 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.100.000,00
|2
Adet
|Taşınır
|2 Adet Brode makinası Brode Makinaları: Saurer Epoca 5 marka, 2011 model, 21 yarda uzunlukta,
Kontr ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 10:11
(İİK m.114/4)
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