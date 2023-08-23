T.C. BURSA 17. İCRA DAİRESİ

2019/1336 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/1336 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.100.000,00 2

Adet Taşınır 2 Adet Brode makinası Brode Makinaları: Saurer Epoca 5 marka, 2011 model, 21 yarda uzunlukta,

Kontr ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 10:11

(İİK m.114/4)