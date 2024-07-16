T.C.

BURSA26.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDENİLAN

DOSYA NO : 2022/807 EsasKARAR NO : 2024/304 Karar

Mahkememizin 21/05/2024 Tarih ve 2022/807 Esas, 2024/304 Karar sayılı dosyasında sanık İDRİS DALTAŞ (Sevdin ve Selbi oğlu 01/10/1984 Van doğumlu) hakkında TCK 142/2-hmaddesi gereğince hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis, TCK 116/4 maddesigereğince geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 10 ay hapis ve TCK 151/1 maddesi gereğince mala zarar verme suçundan 3 ay 10 gün hapiscezasıile cezalandırılmasına karar verildiği ve sanığın adreslerine tebliğin yapılamadığı, tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla; 1-Adı geçen sanık İDRİS DALTAŞ'a 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN ve ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanununun 31. Maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 7 günlük süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde kanun yoluna başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.