Büyükışıklar, yaptığı yazılı açıklamada, şirketlerine ait 7 kişilik otomobil ruhsatlı aracın, şirket bünyesinde sigortalı çalışanlar tarafından kullanıldığı sırada trafik ekiplerince durdurulduğunu belirtti. Aracın, servis taşımacılığı yapıldığı gerekçesiyle güzergâh belgesi bulunmadığı için 60 gün trafikten men edildiğini iddia eden Büyükışıklar, şirketlerine yaklaşık 100 bin lira, aracı kullanan sigortalı çalışana ise yaklaşık 40 bin lira idari para cezası uygulandığını, ayrıca sürücünün ehliyetine de el konulduğunu öne sürdü.

"BELEDİYE GÜZERGÂH BELGESİ VEREMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Yaşanan sürecin ardından İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile görüştüklerini aktaran Büyükışıklar, araç otomobil ruhsatlı olduğu için belediyenin güzergâh belgesi düzenleyemeyeceğini bildirdiğini ifade etti. Bu durumun çelişki oluşturduğunu savunan Büyükışıklar, "Emniyet güzergâh belgesi olmadığı gerekçesiyle işlem yapıyor, belediye ise ruhsat türü nedeniyle bu belgeyi veremeyeceğini söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"MOBİLYACILAR VE ÇİFTÇİLER DE RİSK ALTINDA"

İnegöl'de faaliyet gösteren binlerce mobilya firması ile tarım sektöründe çalışan üreticilerin de benzer mağduriyetlerle karşılaşabileceğini öne süren Büyükışıklar, şirket araçlarıyla çalışanların şehir içindeki ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasının dahi cezai yaptırımlara neden olabileceğini iddia etti. Tarım sektöründe de benzer uygulamaların yaşandığını ileri süren Büyükışıklar, tarlalara veya bahçelere yevmiyeli işçi götüren üreticilerin de aynı riskle karşı karşıya olduğunu savundu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Mevcut uygulamanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Büyükışıklar, ilgili mevzuatta düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Büyükışıklar, açıklamasında, "Bu uygulamanın üreticileri, işverenleri ve çalışanları mağdur ettiğini düşünüyoruz. Eğer gerçekten böyle bir yasal düzenleme varsa gözden geçirilmeli, yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilecek adımlar atılmalıdır." ifadelerine yer verdi.