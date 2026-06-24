Mücadelenin ardından, maç sırasında hakemin yere düşen saatinin bir Paraguaylı futbolcu tarafından alınarak bileğine takıldığı iddiası gündemde.

Söz konusu olay sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’nun, karşılaşmanın yeniden oynanması talebiyle FIFA’ya başvurduğu öne sürüldü. İddiaya göre TFF, maçın 45. dakikasında yaşanan bu gelişmenin müsabakanın seyrini etkileyebileceğini savundu.

Ancak FIFA’nın başvuruyu kabul etmediği iddia edildi. Yapılan değerlendirmede, hakemin yedek bir saat kullandığı ve yaşanan olayın hakem yönetimini ya da karşılaşmanın akışını etkileyecek bir sorun oluşturmadığı belirtildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre FIFA, bu nedenle Türkiye’nin Paraguay maçının tekrar edilmesi yönündeki talebini reddetti. Kararda, olayın maçın yeniden oynanmasını gerektirecek nitelikte olmadığı vurgulandı.

Kurumun TFF'ye ilettiği yanıtta, "Talimatlar açık. Görüşleriniz ve tespitlerinizde haklılık payı var ancak bu durum hakemin görevini yapamadığı ve zafiyet oluşturduğu tezini ortaya koymuyor. Hakemin ikinci bir saati olduğu için bu davranış zafiyete yer bırakmıyor. İkinci saat bu durumu ortadan kaldırıyor" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Habere göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da süreçle ilgili değerlendirmesinde, "Yüzde 1 bile olsa, sessiz sedasız bu işi çözelim. Hakkımızı arayalım" dediği öne sürüldü.