Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili olarak tutuklu yargılanan Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'nda bulunan 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Sanık avukatının savunmalarını yaptığı sırada, geçen yılki kavgada yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan 21 yaşındaki Tolga E. ile birlikte olan kişiler, sanıklara tabancayla ateş açtı. Saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga’yı işaret ederek “size emanet” dediği duyulan zanlı Kemal E, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu olay üzerine duruşma salonundakiler panikle dışarıya kaçtı.

Olay nedeniyle adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.