Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Adliyesi’nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Bozbey, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa Adliyesi’nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yaralı Jandarma kolluk görevlilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Süreci titizlikle takip ediyoruz."