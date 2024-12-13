Başkan Recep Okumuş, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cerrah Spor Tesisleri, yoğun çalışmaların ardından resmi maçlara ev sahipliği yapacak şekilde hazır hale getirildi. Kulüp Başkanı Recep Okumuş, yaptığı açıklamada, bu zorlu süreçte katkı sağlayan tüm yöneticilere, taraftarlara, siyasiler ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. “SEN BEN YOK, CERRAH SPORUMUZ VAR” mottosuyla hareket eden kulüp, sahasında artık resmi maçlar oynayabilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Cerrah Spor Kulüp Başkanı Recep Okumuş, şu açıklamayı yaptı:

“Bugün itibariyle Cerrah Spor Tesislerimizdeki tüm eksikler giderilmiştir. Resmi müsabakaların oynanması için sahamız hazır hale getirilmiştir. Bu zorlu yolda sahamız için emek veren kulüp yöneticilerimizden taraftarımıza, siyasilerden tüm destekçilere sonsuz teşekkür ediyorum. Cerrah halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Cerrah Spor, bu gelişmeyle birlikte sportif faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak: bülten