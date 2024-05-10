Öğretmenler, sabah 09.00'da İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlügü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. İnegöl'den Anadolu Eğitm Sen, Eğitim Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, TÖB-SEN, TEÇ-SEN, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi yüzlerce öğretmenler Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Anadolu Eğitim Sen İnegöl Şube Başkanı Göksel Koyuer “Salı günü İstanbul’un Eyüp İlçesinde özel bir okulda okul müdürü olarak görev yapan emekli öğretmenimiz İbrahim Oktugan, sabıkalı ve aynı zamanda kayıp kişi olarak aranan bir öğrenci tarafından katledilmiştir. Hayatlarını öğrencilerine adayan, onların mutlu bir geleceğe, ideallerine kavuşmaları için emek veren öğretmenlerimiz üzülerek ifade ediyoruz ki açık hedef haline gelmiştir. Hiçbir can güvenliği tedbiri olmayan okullarda öğretmenler ya bıçaklı saldırıya uğramakta, ya veli yumruğu ile yere yıkılmakta, ya da odasında silahlı saldırıya uğrayarak canından olmaktadır. Öğretmen ölürse çocuklarımızın umutları ölür. Öğretmen ölürse geleceğimiz ölür. Öğretmen ölürse sevgi ölür, kardeşlik ölür, emek ölür,toplumuna can veren kalp ölür. Öfkemiz büyük, sabrımız yok. Yıllardır söylediğimiz eğitimde şiddetin önüne geçmek için alınması gereken en keskin önlemlerin alınmamasının acı faturasını eğitimciler canlarıyla ödüyor. Yasa koyucuların harekete geçmesi için daha kaç eğitimci canından olmalı? Daha kaç ocağa ateş düşmeli? Kaç okuldan feryat sesleri yükselmeli? Bugün tüm meslektaşlarımız birlikte hareket ederek 1 günlük iş bıraktı. Hep birlikte alanlarda şiddete dur dedi. Şiddete karşı yasal tedbirlerin derhal hayata geçmesi, öğretmene ve eğitime gerçekten değer veren politikalar yürütülmesi önceliğimizdir. Bugün meslek onuruna sahip çıkan, TEK SES olan meslektaşlarımız başta olmak üzere farklılıkları bir kenara bırakarak yan yana gelen sendikalara ve kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.



Hürriyetçi Eğitim Sen İnegöl İlçe Başkanı Turan Gökçe ise şu ifadleleri kullandı: "Öğretmenlerimize karşı yapılan şiddete dikkat çekmek için 10 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon öğretmen iş bırakma eylemi yaptı. Bugün Bursa'da bütün sendikalar olarak öğretmene şiddet olaylarına dikkat çekmek için Fomara meydanında toplandık, Bursa il Millî eğitim önünde basın açıklaması yaptık.Son bir ay içerisinde bir öğretmenimiz yumruklandı bir öğretmenimiz bıçaklandı bir öğretmenimiz ise makamında kurşunlandı. Artık bu bu olayların bir daha yaşanmaması için öğretmene şiddet kanunun bir an önce çıkarılması gerekir.milli eğitim Bakanlığı'nın öncelikli işi bu olmalıdır."