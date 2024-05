İnegöl’de konkordato veren firmaların sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.

İnegöl’de ekonomik şartlardan dolayı firmalar konkordato ilan etmeye devam ediyor. My Home Koltuk Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'de bu şirketler arasında yer aldı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'nın ilan.gov.tr'de yaptığı açıklamaya göre şirketin duruşması 15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

İlanda şu ibarelere yer verildi;

“Davacı, MY HOME KOLTUK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( (6270902665 Vergi No.)'nin Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememiz dosyasında değerlendirme yapılacağından duruşmanın15/05/2024 günü saat 13:50'deyapılacağı, İtiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu İİK' nun 304/1 ve 288. maddeleri gereğince ilan olunur.”

Kaynak: HABER MERKEZİ