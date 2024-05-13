AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı, Anneler Günü'nde tam kadro olarak İnegöl ilçesindeki şehit annelerini ve ailelerini ziyaret etti. Parti üyeleri, bu özel günde şehit annelerinin yanlarında olmak ve onların acılarını paylaşmak amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdi.

Teşkilat üyeleri, ziyaretler sırasında şehit annelerine onların yalnız olmadıklarını ve her zaman desteklerinin arkalarında olduğunu vurguladı. Anneler Günü'nün manevi değerine vurgu yaparak, şehit annelerinin fedakarlıklarını ve mücadelelerini takdir ettiklerini belirttiler.

Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı. Şehit anneleri, teşkilat üyelerine teşekkür ederek, verdikleri destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Ziyaretler, İnegöl ilçesindeki şehit annelerine yönelik yapılan sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Bu tür ziyaretler, şehit annelerinin ve ailelerinin yanlarında olduklarını hissetmelerine katkı sağlayarak, onların acılarını bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçlıyor.