BUSKİ, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranlarını açıkladı. Kurumun sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi %50'ye, Nilüfer Barajı'ndaki seviye ise %48'e geriledi.

Açıklamada, su kaynaklarının korunması için dikkatli ve bilinçli su tüketiminin önemine vurgu yapıldı. Vatandaşlara su tasarrufu konusunda duyarlı olmaları gerektiği hatırlatılarak, israfın önlenmesi ve gereksiz kullanımın azaltılması çağrısında bulunuldu.