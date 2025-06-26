Geçtiğimiz dönemde 1000 TL’lik şezlong ücretiyle tartışma yaratan plaj, bu kez de farklı ücret uygulamalarıyla dikkat çekti. Tadilat sürecinin ardından hizmet vermeye başlayan plajın hemen yanındaki tuvaletlerde, kullanım saatleri 08.00-22.00 olarak belirlenirken, yabancı turistlerden 1 Euro, Türk vatandaşlarından ise 30 TL alındığı görüldü.

Duvara asılan ücret tabelasında yalnızca 1 Euro ifadesinin yer alması, uygulamadaki çifte tarifeye yönelik tepkilere yol açtı. Tuvalet fiyatlarını değerlendiren vatandaşlardan Merve Mavi, plajın halka açık olduğunu vurgulayarak ücretin ya düşürülmesini ya da tamamen kaldırılmasını önerdi. Fiyatların yüksek olduğunu belirten Mavi, yerli ve yabancı turistler arasında ücret farkı uygulanmasını da eleştirdi.

Daha önce Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan Mermerli Plajı’nda kişi başı 1000 TL olan giriş ücreti büyük tepki çekmiş, kamuoyunda paylaşılan fişlerde iki kişi için 2 bin TL ödendiği görülmüştü. Antalya Valiliği'nin devreye girmesiyle şezlong fiyatı 500 TL olarak sabitlenmişti. Valilik, plajın 15 milyon TL + KDV bedelle kiralandığını ve “halka açık işletme” şartının sözleşmede yer aldığını açıklamıştı. Ayrıca restorasyon ve çevre düzenlemesi için 64,7 milyon TL harcama yapıldığı bilgisi paylaşılmıştı.