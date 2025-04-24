Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 4 büyüklüğünde bir deprem yaşanırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Depremin merkezi, yerin 7 kilometre derinliğinde bulunuyordu. Sarsıntı, Bursa da dahil olmak üzere çevre illerde hissedildi.

İstanbul’daki 6.2’lik büyük depremin ardından, dün gece boyunca artçı sarsıntılar devam etmişti. Bugün meydana gelen bu yeni sarsıntı, bölgede paniğe yol açtı. Bursa’da yaşayan birçok vatandaş, sosyal medya hesaplarından depremi hissettiklerini paylaşırken, bazıları geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

AFAD, son 24 saat içinde Marmara Denizi’ndeki Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 250'den fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Bu artçılar, vatandaşlar arasında endişe yaratmaya devam ediyor.