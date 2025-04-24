Çelik, önceki dönem yöneticilerinden Erkan Aydemir ile yapılan anlaşma neticesinde, kulübün 550.000 Amerikan Doları yani yaklaşık 21 milyon Türk Lirası olan borcunun tamamen silindiğini açıkladı.

Çelik, açıklamasında Aydemir’e teşekkür ederken, kulübün borçlarının azaltılması adına önceki dönem yöneticileriyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Bursaspor’un borçsuz bir geleceğe ulaşma hedefinin sürdüğünü ve bu süreçte aynı hassasiyetin gösterilmesini beklediğini ifade etti. Başkan Çelik, kulübün finansal yapısının güçlendirilmesi ve bu tür borçlardan kurtulunarak daha sağlam bir yapıya kavuşulması için çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı.