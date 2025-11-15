A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda saat 20:00’de Bulgaristan karşısına çıkacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Bulgaristan mücadelesini Hüdavendigar Kent Parkı ve Göçmen Konutları Parkı’nda dev ekranlarla yayınlayacak.

Milliler, eleme grubundaki beşinci maçını Bursa’da oynayacak. Bizim Çocuklar, gruptaki ilk karşılaşmayı Gürcistan’a karşı 3-2 kazanmıştı. İkinci maçta İspanya’ya 6-0 yenilen Türkiye, üçüncü maçta Bulgaristan’ı 6-1 mağlup ederek moral buldu. Dördüncü karşılaşmada ise Gürcistan’ı 4-1 yenen milliler avantaj sağladı. Bugünkü Bulgaristan maçını kazanması halinde Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off’larına katılma hakkı elde edecek.