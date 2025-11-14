Edinilen bilgiye göre Esentepe mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Muhammet Emin Ş.(23) yönetimindeki 16 BFB 728 plakalı motosiklet ile Ömer A.(28) yönetimindeki 16 BCZ 131 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet cadde üzerinde park halinde olan 16 R 0030 ile 16 KBS 19 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kaza da yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.