Akaryakıta beklenen zam bu gece yarısı itibarıyla geldi.

Petrol piyasalarında, Ukrayna–Rusya savaşının küresel enerji arzına dair belirsizliği artırması sonucu yükseliş görüldü.

Ukrayna’nın Rus petrol tesislerine düzenlediği İHA saldırıları, Brent petrolün fiyatını yukarı çekti.

Bu gelişmelerin ardından akaryakıt için beklenen fiyat artışı gece yarısı yürürlüğe girdi.

Benzine 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. Motorin ve otogazda ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Bursa'daki Güncel Fiyatlar

Osmangazi

Benzin: 55,44

Motorin: 58,37

LPG: 27,87

İnegöl

Benzin: 55,45

Motorin: 58,38

LPG: 27,87