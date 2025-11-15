Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan Ahmet Yasir Kuyucu'nun kız kardeşiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı. Kız kardeşinin Şehit Kuyucu'ya, "Rüyamda gördüm, sen şehit olmuşsun" dediği şehidin ise "Hayırlara gelsin gardaşım keşke olsa öyle ama nerde" cevabını verdiği görüldü.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler gözyaşları arasında toprağa verildiler.

Kazada şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Son Konuşması Ortaya Çıktı

Düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden biri olan Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun vefatından saatler önce kız kardeşiyle yaptığı son konuşma ortaya çıktı. Kız kardeşi, mesajla ağabeyine "Ağabeyim, iyi misin?" diye sordu. Kuyucu ise "İyiyim gardaşım hayır mı, rüyanda mı gördün?" diyerek karşılık verdi.

Kız kardeşi, ağabeyini rüyasında gördüğünü söyleyerek "Evet rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum." dedi. Şehit Kuyucu ise onu teselli ederek, "Hayırlara gelsin gardaşım keşke olsa öyle ama nerde. Üzülme gardaşım." yanıtını verdi.