Mardin’in Midyat ilçesinde 15 Temmuz 2016’da dört aylık hamile N.Ş’nin cansız bedeni evinin yakınındaki su kuyusunda bulunmuştu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yıllar sonra olayı çözüme kavuşturdu ve cinayetle bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 15 Temmuz 2016’da Mardin’in Midyat ilçesinde meydana geldi. Dört aylık hamile N.Ş.’nin cansız bedeni evine yakın bir su kuyusunda bulunmuş, ancak darbe girişimi gecesindeki karışıklık nedeniyle failler tespit edilememişti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yıllar sonra yürüttüğü detaylı ve teknolojik incelemelerle mevcut delilleri yeniden kriminal laboratuvara taşıdı.

Yapılan analizlerde elde edilen biyolojik bulgular doğrultusunda ekipler şüphelilerin izine ulaştı ve 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın ilerlemesiyle DNA eşleşmesi yapılan, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.U.G. Bursa’da yakalandı. Kardeşi M.G.’nin de suça karıştığı tespit edildi. Ayrıca iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.