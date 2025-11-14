Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, beraberindeki heyetle birlikte Bursa’da faaliyet gösteren üç önemli derneği ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında,Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi ve Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği, başkan ve yöneticileri ile bir araya gelindi.

Bu anlamlı ziyaretler, Gürcistan’da meydana gelen uçak kazasında 20 vatan evladımızın şehit düşmesi üzerine, milletçe yaşanan büyük acının ardından gerçekleştirildi. Buluşmalar; şehitlerimizin aziz hatırasına duyulan saygının ve şehit ile gazi ailelerine yönelik dayanışma ruhunun güçlü bir yansıması oldu.

"Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır"

Dernek yöneticileri ve üyeleriyle görüşen Ekrem Alfatlı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yüreğimiz yanıyor. 20 şehidimizin ve tüm şehitlerimizin acısı hepimizin acısıdır. Şehitlerimizin emanetleri olan aileleri ile vatan uğruna canını ortaya koymuş gazilerimiz, bu milletin onurudur, gururudur, her zaman başımızın tacıdırlar. Büyük Birlik Partisi olarak her zaman yanlarında olmaya, sorunlarını takip etmeye ve destek olmaya devam edeceğiz. Aziz ve Kahraman Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun"

Talepler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Görüşmelerde şehit ve gazi ailelerinin talepleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi. Hem hukuki hem sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Dernek başkanları, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek bu tür dayanışma adımlarının toplumdaki birlik, beraberlik ve vefa duygusunu pekiştirdiğini vurguladılar.

Program sonunda yapılan genel değerlendirmede, şehitlerimizin bıraktığı kutsal emanetlere sahip çıkmanın, gazilerin yanında durmanın ve milli hassasiyetleri canlı tutmanın milli bir görev olduğu bir kez daha dile getirildi.