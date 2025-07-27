Yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle risk altında olduğu değerlendirilen Çamoğlu, Ilıcaksu ve Dutluca mahallelerinin boşaltılmasına karar verildiği bildirildi. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşların tahliyesi için BURULAŞ’a ait 16 araç ve ekiplerin bölgeye yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada, yangınlarla mücadelede görev alan tüm ekiplerin gösterdiği özveriye teşekkür edilirken, devam eden söndürme ve soğutma çalışmalarında kolaylık dilendi. Tahliye kararının 27 Temmuz 2025 Pazar günü saat 16.30 itibarıyla alındığı bilgisi de duyuruda yer aldı.

Kaynak: Haber merkezi