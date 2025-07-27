Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Toy ve yönetim kurulu, son günlerde ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bilecik, Sakarya, Eskişehir ve son olarak Bursa’nın Gürsu, Kestel ve Harmancık ilçelerinde çıkan yangınlar nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirten federasyon yönetimi, yeşil vatanın önemli ölçüde zarar gördüğünü ifade etti. Binlerce hektar ormanlık alanın alevlere teslim olduğu belirtilen açıklamada, bu yangınların doğayı, yaban hayatını ve geleceği derinden etkilediği vurgulandı.

Açıklamada, yangınlara müdahale sürecinde doğa şartlarının en büyük engel olduğu dile getirildi. Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarıyla müdahalenin zorlaştığı, karadan yapılan müdahalelerde ise rüzgarın büyük ölçüde olumsuz etkide bulunduğu ifade edildi. Tüm bu zorluklara rağmen, yangın söndürme çalışmalarında görev alan itfaiye personeli, orman teşkilatı, arama kurtarma ekipleri, çiftçiler ve köy halkının büyük bir özveriyle mücadele ettiği belirtilerek, emeği geçen herkese minnet duyulduğu açıklandı.

Federasyon açıklamasında, ormanların yalnızca ağaçlardan ibaret olmadığı, aynı zamanda bu toprakların nefes alınan, üzerinde yaşanılan ve geleceğe miras bırakılacak en kıymetli varlıklar arasında yer aldığına dikkat çekildi. Ormanların sadece doğal güzellik değil, aynı zamanda milli bir değer olduğu vurgulandı.

Yangınlara karşı alınacak bireysel ve toplumsal önlemlerin önemine de değinilen açıklamada, özellikle ormanlık alanlara yakın yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Yangın riskine karşı hazırlıklı olunmasının, şüpheli durumların vakit kaybetmeden yetkililere bildirilmesinin ve bireysel hassasiyetin artırılmasının, benzer felaketlerin önlenmesinde büyük rol oynayacağı kaydedildi.

Yangınlarla mücadele eden tüm görevli ve gönüllülere güç ve sabır dileklerinin iletildiği açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileğinde bulunuldu. Açıklama, yeşil vatanı korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgusuyla son buldu.