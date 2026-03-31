Bursa, İstanbul, Balıkesir ve Diyarbakır’da eş zamanlı yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı, gelini ve iki kardeşiyle birlikte emniyet güçlerince gözaltına alındı. Operasyon sonrası soruşturmanın ayrıntılarına dair ilk açıklama, Başkan Bozbey’in avukatı Şerafettin Yavuz’dan geldi.

Avukat Şerafettin Yavuz, Başkan Bozbey'e yönelik iddiaların merkezinde "örgüt" (suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme) suçlamasının bulunduğunu belirtti.

"İDDİALAR SOYUT VE ÇOK ESKİDEN KALMA"

Dosyada somut bir delil bulunmadığını öne süren Avukat Yavuz, "Üzerinden çok uzun süre geçmiş, zaman aşımına uğramaya yüz tutmuş soyut iddialar var" diyerek suçlamaların hukuki bir temele dayanmadığını savundu.

"SORUŞTURMA SİYASİ"

Yavuz, yürütülen operasyonun hukuki bir zeminde ilerlemediğini iddia ederek süreci "siyasi bir soruşturma" olarak nitelendirdi. Gözaltı kararının ve zamanlamasının siyasi motivasyonlarla alındığını öne sürdü.