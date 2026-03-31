Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, 7 şirkete el konulurken, TMSF kayyum atadı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı finansal faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheli şahısların banka hesaplarında 15 milyar 951 milyon 303 bin 788 TL işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında toplam 39 şüpheli şahıs ile ilişkili 7 şirketin, 213 gayrimenkul ve 35 aracına el konuldu. Ayrıca şüpheli şirketler üzerinde TMSF kayyumu görevlendirildi.

Kayyum atanan şirketler şunlar:

Seres Gayrimenkul

Verev İnşaat

Fide Özel Eğitim A.Ş.

TİBA Mimarlık

Bozbey İnşaat

Perçem İnşaat

Kafkastur Araç Kiralama