İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri Mesudiye Mahallesinde devriye attıkları sırada şüphelendikleri 35 DD 4478 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundular.

Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Hızla kaçan sürücü, tüm kural ihlallerini de alt üst etti. Ekipler 10 kilometre süren kovalamaca sonucu aracın önünü keserek durdurdular. Araçtan indirilen sürücü Münür B.(46), bir anlık dikkatsizlik sonucu yere düşerek yaralandı.

Yapılan alkol testinde 0.93 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye dur ikazına uymamaktan 200 Bin TL, makas atmadan 90 bin TL, kırmızı ışıkta geçmekten 5 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL cezai işlem uygulandı.

Sürücünün aracı 90 gün süreyle trafikten men edildi.

Yüzünden yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.