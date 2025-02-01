Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda dolandırıcılıkla ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa BOZBEY ve Belediye bürokratlarımızın adını kullanarak para istendiği yönünde Belediyemize ihbarlar gelmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve görevli bürokratlar adına kişi veya kurumlardan herhangi bir talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu tür taleplere itibar edilmemesi ve bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde en kısa sürede Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin (444 16 00) ve Emniyet Müdürlüğü'nün(112) ihbar hattına bildirilmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" bilgisi verildi.

Kaynak: Haber merkezi