Adalet Bakanı Akın Gürlek, son operasyonlara ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek, Gülistan Doku’nun kaybolmasına yönelik yürütülen soruşturmada bugün 5’inci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonu ile savcılık, emniyet ve jandarma birimlerinin ortak çalışmaları sonucunda faili meçhul dosyaların aydınlatılmaya devam edildiğini belirtti. Yeni teknolojik imkânlar ve elde edilen deliller doğrultusunda iki önemli soruşturmada kritik gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu ve Başsavcılıklarımızın Polis ve Jandarma teşkilatlarıyla etkin iş birliği sayesinde, çözülememiş suçları aydınlatmaya devam ediyoruz. Mevcut teknolojik olanaklar ve yeni elde edilen deliller ışığında, bugün iki önemli davada daha kritik gelişmeler kaydettik. 1- Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili olarak Erzurum ve Tunceli Başsavcılıkları ile Polis ve Jandarma teşkilatlarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, bugün 5. dalga operasyonu gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada; Gülistan'ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimiyle ilgili PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgular ortaya çıkarıldı, Doku'nun kaybolmasının ardından Instagram hesabına şüpheli erişimler/işlemler yapıldı ve su altı arama çalışmalarıyla ilgili önemli tespitler yapıldı. Adli makamlardan gizlenen dalgıç kayıt defterindeki kayıtların resmi arama raporlarıyla uyuşmadığı belirlendi. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların, intihar olasılığını destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla sonradan su altına bırakılmış olabileceğine dair bulgulara ulaşıldı. 2- İkinci önemli gelişme, 18 yıldır faili bulunamayan Dede Baltacı cinayetinde yaşandı. 2008 yılında Şereflikoçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın dosyası, Çözülemeyen Suçlar Araştırma Birimimiz, Şereflikoçhisar Başsavcılığı ve Şereflikoçhisar Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle koordineli çalışmalar sonucunda yeniden incelendi. Daraltılmış baz istasyonu analizi, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle tutarlı bir tanık ifadesi sonucunda, cinayetin failleri olarak değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Yürütülen operasyonun ardından FK, RK, A.Ö. ve FE tutuklandı; cezaevinde bulunan MK hakkında ise adli soruşturma kararı verildi. Kaç yıl geçerse geçsin, çözülememiş hiçbir dava dosyasını bırakmayacağız. Başsavcılık, polis ve jandarma teşkilatlarımızla güçlü bir koordinasyon içinde, teknoloji ve bilimin tüm olanaklarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. İz nereye çıkarsa çıksın, suçlular eninde sonunda adaletin önünde hesap vereceklerdir.