Rusya Devlet Başkanı’nın Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan’da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamındaki programına dair açıklamalarda bulundu. Uşakov, Putin’in 1 Eylül’de başkent Bişkek’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ifade etti. Uşakov, "Görüşülecek çok konu var; tabii ki bunlar arasında Karadeniz’deki durum ve genel olarak Ukrayna meselesi de ele alınacak" diye konuştu.

Uşakov ayrıca, iki liderin ticari ve ekonomik alanda iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik konuları da değerlendireceklerini kaydetti.

Putin, 9 ikili görüşme yapmayı planlıyor

Yuri Uşakov basın mensuplarına, "Büyük uluslararası organizasyonlar, ikili temasların, ikili görüşmelerin yapılması için iyi bir imkan sunuyor. Doğal olarak biz böyle bir fırsatı her zaman değerlendiriyoruz. Bu kez de aynısı yapılacak. Şu an itibarıyla devlet başkanımız için 9 ikili görüşme planladık" şeklinde konuştu.

Uşakov’un aktardıklarına göre; Putin, 31 Ağustos’ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 1 Eylül’de ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelecek. Putin’in zirve kapsamındaki diğer temasları ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan liderleriyle gerçekleşecek.