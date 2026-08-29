Kaza saat 03.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Sürücü Talha Taner Kırca(20) yönetimindeki 16 CAL 844 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje ardından bordür taşlarına çarparak savruldu.

Aynı yöne giden sürücü Emin S.(23) yönetimindeki otomobil motosikletliye çarptı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ancak hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen 20 yaşındaki Taner Talha Kırca kurtarılamadı. Genç sürücünün ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.