Yapılan paylaşımda, yangın bölgelerinde müdahale çalışmalarının aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanabilmesi adına trafik yoğunluğunun önlenmesi gerektiği vurgulandı. Gönüllü olarak destek sağlamak isteyen vatandaşların yardımlarını planlı ve koordineli bir şekilde yönlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda destek taleplerinin 444 16 00 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden alınacağını duyurdu.

Sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilecek olan talepler, uygun görüldüğü takdirde vatandaşlara geri dönüş sağlanarak yönlendirme yapılacak. Belediyeden yapılan açıklamada, yalnızca ayni yardımlar ve hizmet temelli desteklerin kayıt altına alınacağı belirtildi.

Paylaşımda ayrıca, yangınların hızlı bir şekilde kontrol altına alınması ve kamu güvenliğinin sağlanması için vatandaşların resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri dikkatle takip etmeleri ve yapılan uyarılara özenle uymaları gerektiği vurgulandı.