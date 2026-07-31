İnegölspor Kulübü, gelişmeyi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların ve teknik heyetin yoğun geçen kamp sürecinin ardından iki günlük izne ayrıldığı belirtildi.

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İzin süresinin ardından yeniden bir araya gelecek olan yeşil-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürecek. Takımın ikinci etap kamp çalışmaları ise Pazartesi günü kulüp tesislerinde başlayacak.

Teknik heyetin gözetiminde gerçekleştirilecek ikinci etapta oyuncuların fiziksel ve taktiksel çalışmalarına ağırlık verilmesi beklenirken, İnegölspor yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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Kulüp yönetimi ve teknik ekip, kamp sürecinde takımın performansından memnun olduklarını ifade ederken, ikinci etap çalışmalarının da yeni sezon öncesi önemli bir hazırlık süreci olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ