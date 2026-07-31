

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmangazi Belediyesi tarafından Türk edebiyatının evrensel değeri Yaşar Kemal'in adını yaşatmak amacıyla Hisar Arkeoparkı içerisinde hayata geçirilen Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Törene Tatar'ın yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, önceki dönem belediye başkanları Mustafa Dündar ve Recep Altepe, Yeni Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan jeostratejik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin öneminin her geçen gün arttığını belirterek, "Doğu Akdeniz'de yaşanan jeostratejik, jeopolitik ve son yıllardaki önemli gelişmelerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değeri, statüsü ve geleceğimiz bakımından önemi daha da artmıştır" dedi.



Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm modelini savunduklarını vurgulayan Tatar, "Bizlerin siyaseti; Doktor Fazıl Küçüklerden, Rauf Raif Denktaşlardan ve benim 5'inci Cumhurbaşkanı olarak dönemimde ortaya koyduğum siyaset, Kıbrıs'ta yegâne çözüm modeli olan iki devletli siyasettir" ifadelerini kullandı.



"Uluslararası birtakım tehlikeli oyunlar oynanmaktadır"

Federal çözüm modeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tatar, "Federal temelde bir anlaşma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kalkmasına ve Kıbrıs Türklerinin azınlık durumuna düşmesine neden olacak bir ortam oluşturabilir. Halen daha bu doğrultuda uluslararası birtakım tehlikeli oyunlar oynanmaktadır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle egemenliğimize, bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu.



Konuşmasında gençlere de seslenen Tatar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki bağların daha da güçlenmesi gerektiğini belirterek, "Gençler okuyarak, aydınlanarak ve dünya medeniyetlerini iyi tanıyarak Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü geleceği için çalışmalıdır. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması, tanıtılması ve Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak varlığını sürdürmesi için milli siyasetin gelecek nesiller tarafından da devam ettirileceğine inanıyorum" dedi.



"Sekizinci kütüphanemizi açıyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise Yaşar Kemal'in adını taşıyan kütüphanenin kültürel yaşama önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Bugün sekizinci kütüphanemizin açılışını yapıyoruz. Her mahalleye bir kütüphane vizyonuyla hareket ediyoruz. Gençlerimizin bu alanlardan yoğun şekilde faydalandığını görüyoruz" dedi.

Kütüphanede 11 bin 147 eserin bulunduğunu ifade eden Aydın, "Tarih, kültür, arkeoloji ve felsefe başta olmak üzere birçok alanda kitabın yer aldığı kütüphanemizde konferans salonu da bulunuyor. Ayrıca Hisar Arkeoparkı'ndaki yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip orijinal eserleri de konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıl sonuna kadar ziyaretçilerle buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından davetliler kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.