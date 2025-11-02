Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Nazmiye Ak, Fransa’da düzenlenen Gençler Bocce Dünya Şampiyonası’nda üçüncü olarak kürsüde yerini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Bursa ve Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Fransa’nın Bretagne bölgesinde düzenlenen Gençler Bocce Dünya Şampiyonası’nda raffa disiplininde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Nazmiye Ak, elde ettiği dereceyle gurur kaynağı oldu. Şampiyonada başarıyla mücadele eden Nazmiye Ak, Dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Nazmiye Ak, daha önce de Avrupa üçüncüsü olarak ülkemize madalya kazandırmıştı.