Yeniden Değerleme Oranı’nı artırma ya da azaltma konusunda yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait.

Ekim ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kesinleşmiş olacak.

YDO’nun belirlenmesiyle pasaport, kimlik, ehliyet, yurtdışı çıkış harcı ve IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemde güncelleme yapılacak. Bu yeni tutarlar 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Yurt dışı çıkış harcı bin lira olarak uygulanıyor. Yüzde 23 artması halinde bin 230 liraya çıkması bekleniyor.

Ehliyet yenileme bedelinin 418 liraya yükselmesi bekleniyor.

IMEI kayıt ücretinin 45 bin 614 liradan 56 bin lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Yemek kartı ücretinin 240 TL'den 295 TL'ye çıkması bekleniyor.