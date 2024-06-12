Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik hazırladığı 2000 TL değerindeki "Kurban Bayramı Destek Çeki" başvurularının sonuçları belli oldu.
Destek Çeki Başvuru Sonuçları Duyuruldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı, emekliler için başlattığı Kurban Bayramı Destek Çeki başvuru sürecini tamamladı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda destek çeklerini almaya hak kazanan emeklilerin listesi açıklandı. Sonuçlara Bursa Büyükşehir resmi sitesinden ulaşılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ