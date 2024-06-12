Kaza, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp spazmı geçiren servis şoförü, aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu tekstil atölyesi daldı. Yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçiren servis şoförü, dükkan içerisinde ileri-geri manevra yaptı. Yaklaşık 4 dakika boyunca kalp spazmı geçiren şoför daha sonra kendine gelerek yoluna devam etti. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



İşyerinin sahibi Ahmet Çini, kazanın yaşandığı an atölyede kimsenin bulunmamasının faciayı önlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Saat 04.45 sıralarında cam kırılma seslerine uyandık. Balkondan aşağıya doğru baktığımızda tekstil atölyesine aracın girip çıktığını gördük. Daha sonra şoförün kalp spazmı geçirdiğini öğrendik. Kalp spazmı geçirdiği için kaza yaşanmış. O sırada içeride kimse yoktu. Mesai saatleri 8-18 arasında. O sırada içeride kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Servis şoförünün de durumunun iyi olduğu öğrendik."