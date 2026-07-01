Göreve başlayan itfaiye erlerini tebrik ederek başarı dileklerini ileten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, itfaiye eri alımına toplam 1.862 başvuru yapıldığını ve her itfaiye eri adayının zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Başkan Vekili Biba, 'Yazılı ve uygulamalı sınavlar sonucunda başarı gösteren arkadaşlarımız, şehrimiz adına önemli sorumluluk üstlenecek. İtfaiyecilik, gerektiğinde kendi canını düşünmeden başkalarının hayatını korumayı gerektiren kutsal bir meslektir. Üniformanızın temsil ettiği sorumluluğu, disiplini ve fedakârlığı her zaman en iyi şekilde taşıyacağınıza inanıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü bir itfaiye teşkilatına sahibiz. Bugün itibarıyla 31 istasyonumuzda, 164 aracımız ve 772 personelimizle vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet veriyoruz. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla gücümüz daha da artacaktır. Şehrimize daha hızlı ve etkin hizmet sunacağız' diye konuştu.

Başkan Vekili Biba'dan önemli çağrı

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yangın riskinin de yükseldiğini hatırlatan Başkan Vekili Biba, vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu: 'Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve yangına sebep olabilecek ihmallerden mutlaka kaçınalım. Özellikle piknik alanlarında gerekli tedbirleri alalım. Geçen yıl Gürsu ve Harmancık bölgelerinde meydana gelen yangınlarda 6 bin hektarlık alan zarar gördü. Binlerce ağacımız kül oldu. Rabbim bir daha yaşatmasın. Böyle felaketlerden bizi korusun. 147 itfaiye erimizin görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim sizleri her türlü afetten ve tehlikeden muhafaza etsin. Yolunuz açık olsun.'

Konuşmanın ardından Başkan Vekili Biba, yeni itfaiye erleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, yeni personelin göreve başlama sürecine ilişkin işlemlerin tamamlanmasıyla sona erdi. Yeni itfaiye erleri, üç aylık eğitimin ardından görev yerlerinde hizmete başlayacak.