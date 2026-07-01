Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Hareket Et, Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında, İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi.



Etkinlik kapsamında hastane içerisinde kurulan stantta, hastalar ve sağlık çalışanlarına aktif yaşamın önemi anlatıldı. Uzman ekipler eşliğinde gerçekleştirilen egzersiz uygulamalarıyla katılımcılar hem hareket etti hem de sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirildi.



Etkinlikte, düzenli fiziksel aktivitenin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekilirken, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli bilgilendirmeler de yapıldı.



İnegöl Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, toplum sağlığını destekleyen bu tür çalışmaların önemine vurgu yapılarak, "Toplum sağlığını destekleyen bu değerli çalışmayı hastanemize taşıyan İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.