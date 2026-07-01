Meclis toplantısının açılışında, Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli yarışma ve müsabakalarda derece elde ederek İnegöl'ü başarıyla temsil eden öğrenci ve sporcular mecliste misafir edildi. Başarılı öğrenci ve sporculara Belediye Başkanvekili Fevzi Dülger tarafından çeşitli ödüller takdim edildi.

Açılış konuşmasının ardından meclis, imar komisyonuna havale edilecek maddelerin görüşülmesiyle çalışmalarına başladı. Daha sonra imar komisyonu ile plan ve bütçe komisyonundan gelen raporlar tek tek ele alınarak karara bağlandı.

Toplantının 25'inci gündem maddesinde, Mesudiye Mahallesi 1219 ada 1 parselde bulunan arsanın Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesi konusu görüşüldü. Yapılan oylamada yer tahsisi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisin 32'nci gündem maddesinde ise Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek 10. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması ele alındı. Yarışmaya farklı ülkelerden katılacak halk dansları ekipleri ile yerel ekip ve katılımcılara verilecek ödüller meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Toplantıda gündemde yer alan diğer maddeler de görüşülerek karara bağlanırken, İnegöl Belediye Meclisi Temmuz ayı oturumu tamamlandı.