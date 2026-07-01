İnegöl Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında söz alan Saadet ve Demokrat Parti Grubu adına İnegöl Belediyesi Meclis Üyesi Murat Balakuş, Paşaören Mahallesi'nde yaşanan ulaşım ve altyapı sorunlarını gündeme getirdi.

Balakuş, Paşaören Mahallesi'nden Çayyaka yönüne uzanan yolun bozuk ve engebeli olması nedeniyle itfaiye ve ambulans gibi acil müdahale araçlarının bu güzergâhı kullanamadığını söyledi. Acil durum ekiplerinin daha uzun bir güzergâhı tercih etmek zorunda kaldığını belirten Balakuş, bunun da vatandaşların mağduriyetine neden olduğunu ifade etti.

Mahalle sakinlerinin bağlantı yollarının da uzun süredir bozuk olduğunu dile getirdiğini aktaran Balakuş, ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Konuşmasında altyapı sorunlarına da değinen Balakuş, daha önce köyün alt kısmında yapılması planlanan foseptik çukurunun hayata geçirilmediğini öne sürdü. Bu nedenle mahallede oluşan atık suların doğrudan dereye aktığını belirten Balakuş, derenin Cerrah Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanlarına kadar ulaştığını ifade etti.

Balakuş, söz konusu derenin Cerrah'taki piknik alanından da geçtiğini belirterek, bölgede piknik yapan vatandaşların ve dereye girenlerin sağlık açısından riskle karşı karşıya kaldığını savundu. Ayrıca aynı suyun tarımsal sulamada da kullanıldığını dile getiren Balakuş, sorunun yalnızca Paşaören'i değil tüm bölgeyi ilgilendirdiğini söyledi.

Bölge sakinleriyle yaptıkları görüşmeler ve yerinde incelemeler sonucunda bu sorunları Temmuz ayı meclis gündemine taşıdıklarını ifade eden Balakuş, Paşaören'deki ulaşım ve altyapı problemlerinin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını talep ettiklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi