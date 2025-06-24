Saat 16.00’da başlaması planlanan oturum, 16.15 sularında CHP Grup Sözcüsü ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yücel Akbulut’un oylamayı başlatmasıyla gerilimle başladı. AK Parti üyeleri henüz salonda değilken yapılan oylamaya tepki gösteren AK Parti grubu, durumu usule aykırı bularak salonu terk etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, suya yüzde yüz zam yapmak amacıyla meclisin muhalefet gelmeden toplandığını iddia etti. Bunun üzerine toplantıya ara verildi. AK Parti grubu, oylamanın iptal edilerek yasal çerçevede yeniden yapılmasını talep etti. CHP’li Yücel Akbulut ise sürecin hukuka uygun yürütüldüğünü ve grup kararlarının önceden bildirildiğini savundu. Gerginliği azaltmak amacıyla CHP’li Orkun Gazioğlu, AK Parti grup odasına giderek ortamı yatıştırmaya çalıştı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı ve AK Parti üyeleri salona geri döndü.

Muhabir: Şerife öz