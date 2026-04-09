Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 15 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Mart-05 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 62 bin 387 şahıs ve 69 bin 745 araç sorgusu gerçekleştirildi. Çalışmalarda 141 aranan şahıs ve 19 araç yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ise 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Kültür Varlıklarını Bulmak Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı veya Sondaj Yapmak' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'İcra Ve İflas Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan hakkında 3 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan haklarında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 'Silahla Tehdit' suçundan hakkında 1 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Nafaka Hükümlerine Uymamak' suçundan haklarında 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 'Trafiğin Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Tehdit ve Hakaret' suçlarından 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 21 şahıs olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Yakalanan 36 şüpheliden 15'i jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.