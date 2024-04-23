23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ‘Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Çocuk Oturumu’ Başkan Bozbey’in katılımıyla gerçekleşti. Programa CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu haftanın hem Cumhuriyetimiz hem de çocuklar için önemli olduğunu vurgulayarak, “23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı onuruna ilk resmi bayramımız olarak 1924 tarihinden bu yana kutlanmaktadır. 1929 yılından bu yana da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan etmesiyle birlikte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve arkadaşlarına minnet borçluyuz. 23 Nisan, dünyanın çocuklara adanan tek bayramıdır. Bu önemli günde sizlerin taleplerini dinlemeye başlamadan önce bayramımızı yürekten kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun çocuklar.”



“Çocukların gülümseyeceği bir kent inşa edeceğiz”

İnsanların ve çocukların gülümseyeceği bir kent inşa etmek hayaliyle yola çıktığını söyleyen Başkan Bozbey, “İlk ve en çok yapmak istediğim çocukların gülümsemesini sağlamak. İşte tüm çabamız 1 Nisan'dan itibaren Bursa'da yaşayan her bir çocuğumuzun gülümsemesini sağlamak olacaktır. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte buna hazırız. Emin olun çocuklar, sizleri gülümseteceğiz” dedi.

“Çocukların sesine kulak vereceğiz”

Bir kentin herkes için yaşanabilir olması konusuna değinen Bozbey, “Çocuklara uygun tasarımların da olması gerekiyor. Bu anlamda Bursa'da yapacak birçok işimiz var. Sizlerin önerileri, destekleri bu süreçte son derece önemli olacak çocuklar. Bu nedenle hepinizi Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ne üye olmaya davet ediyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle kentimizde yaşayan çocukların sesine kulak vereceğiz. Onların gözüyle dünyayı görmek ve daha güzel bir gelecek kurmak için hep birlikte çalışacağız. Çocuk dostu bir kent kurmak için sizlerle beraber hareket edeceğiz. Eğer karar süreçlerine sizler de katılırsanız büyüklerin yapacağı işler eksik kalmaz. Daha önce çocuklarla birlikte birçok hizmete imza attık. Hep birlikte engelsiz parklar, yaşayan sokaklar yaptık. Bunları yapmaya Büyükşehir’de devam edeceğiz” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in koltuğuna oturan Özlem Yılmaz, Bursalı çocuklar adına oturum başlangıç konuşmasını gerçekleştirdi. Yılmaz, “her konuşmasında çocukları gülümsetmekten bahseden, en önemli projesinin mutlu ve gülümseyen çocuklar için çalışmak olduğunu söyleyen bir başkan amcamız olduğu için hepimiz çok sevinçliyiz. Bursalı çocuklar olarak size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar ve kolaylıklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yılda bir kez değil, günde 10 dakika”

Özlem Yılmaz, “Atamızın bizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramın arifesinde burada olmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Öncelikle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” diyerek, “Biz Bursalı çocukların hakları için çalışmalar yürüten Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi gönüllüleri olarak diyoruz ki; yılda bir kez koltuklarını 10 dakika çocuklara bırakan kent yöneticilerimiz, bunu yapmak yerine günde 10 dakika kentlerindeki çocuklara yapacakları hizmetleri, onların sorunlarına üretecekleri çözümleri düşünse, kentlerimiz çocuklar için harika yaşam alanlarına dönüşür. Biz senenin bir günü on dakikalığına bir koltuğa oturtulmak değil, koltuğa oturanların her gün bizim haklarımız ve mutluluğumuz için ne yapabileceklerini düşünmelerini istiyoruz. Ve düşüncelerini, projelerini paylaşarak, bizlerin düşüncelerini de sorarak gerçekleştirmelerini istiyoruz.”

“Çocuk Dostu Şehir istiyoruz”

“Biz Bursalı çocuklar çok şanslıyız. Türkiye’de bizim başkan amcamız kadar demokratik, özgürlükçü, katılımcı yönetime inanan, çocukları seven, çocuk haklarına inanan ve çocukları önemseyen başkan sayısı çok az. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Artık böyle bir bakış açısıyla yönetilecek bir kentte yaşayacak olan biz çocukların isteği de Bursa’mızın Çocuk Dostu Şehir olması” dedi.

Farklı ilçe ve okullardan gelen çocuklar; sokaklarda daha rahat oyunlar oynayabilmek adına bazı sokakların trafiğe kapatılması, sosyal ve kültürel alanların oluşturulması, okullarındaki eksiklerinin tamamlanması gibi taleplerini dile getirdi.