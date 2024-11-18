Bursa'da Mudanya Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Bademli Hanımeli İmece Evi'nde düzenlenen “Başıboş Hayvanlara Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri” adlı eğitimde, hayvan davranışları ve doğru müdahale yöntemleri ele alındı.Gamze TUNA / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Mudanya ve İznik belediyelerinin Veteriner İşleri müdürleri ve çalışanları katıldığı eğitimde; Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hayvan Davranışları Uzmanı Prof. Dr. Ebru Yalçın, serbest dolaşan hayvanların beden dili ve davranışlarının tanımlanması, yaklaşma yöntemleri ile doğru müdahale tekniklerini anlattı.

İlk defa karşılaşılan bir köpeğe belli bir mesafede yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Dr. Yalçın, yaşanan ısırma vakalarının köpeklerin korkmalarıyla ilişkili olduğunu belirterek, "Yavruları olan köpeklere dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Köpekler insanların beden dili ile niyetlerini çok hızlı ve çok iyi anlayabilirler. Ona göre de kendi davranışını belirlerler" dedi.

Eğitimde Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Şükriye Çelikkollu ve Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Zekican Tokgöz de, serbest dolaşan hayvanlara müdahale yöntemleri ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişiklikler hakkında bilgilendirirken, eğitim sonundaki sınavda başarılı olan katılımcılara HEM tarafından sertifikaları takdim edildi.